Москва, 4 июля, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 июля, подписал закон, ограничивающий размер премий для торговых сетей (ретро-бонус), а также сроки оплаты за поставленные товары. Комментируя подписание президентом данного документа, один из авторов закона, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, заявила, что «закон о торговле запрещает дискриминационные практики и поборы с отечественных производителей, восстанавливает справедливые отношения между торговыми сетями и производителями, сокращают сроки оплаты».

Диего Веласкес. Торговец. 1625

По мнению Яровой, «этим законом мы от имени государства обеспечиваем защиту прав покупателей и защиту прав малого и среднего бизнеса на продовольственном рынке».

«Сокращение сроков оплаты защищает производителя от кредитования сетей и дает возможность предпринимателям расширять производство. Именно это, в конечном итоге, обеспечивает качество продукции и формирование приемлемой для покупателя цены. Снижая издержки, которые сегодня несправедливо несут наши производители, мы оказываем реальную поддержку развитию продовольственного сектора. Принимаемые меры позволяют производителям инвестировать в развитие производства, а не нести необоснованные затраты на бонусы, поборы и дискриминационные вознаграждения в пользу торговых сетей», — отметила парламентарий.

Яровая подчеркнула, что «решения в пользу отечественных производителей, наших селян состоялись, прежде всего, благодаря принципиальной позиции президента России», и заметила, что «сегодня в комитет приходят письма с благодарностями от союзов отечественных производителей».

«Для добросовестно торгующих организаций этот закон является абсолютным плюсом, поскольку, создает дополнительные условия для справедливой, честной и прозрачной конкуренции. Очень надеемся, что ФАС и Министерства промышленности и торговли будут неукоснительно обеспечивать исполнение закона о торговле», — заключила она.