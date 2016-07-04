Челябинск, 4 июля, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Председатель челябинского облизбиркома Ирина Старостина досрочно покинула свой пост. Заявление об освобождении от должности по состоянию здоровья она написала сегодня, 4 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

iksrf74.uu.ru Ирина Старостина

Сегодня же на заседании комиссии это заявление было удовлетворено. Напомним, Ирина Старостина занимала пост 13 лет. За время пребывания на посту глава челябинского избиркома получила множество наград и благодарностей, в том числе в связи с успешным проведением избирательных кампаний.

Отметим, по состоянию здоровья ушёл и глава свердловского облизбиркома Владимир Мостовщиков. Произошло это летом 2012 года. Мостовщиков возглавлял облизбирком 18 лет.

Отметим, по стране накануне выборов происходят замены руководства в некоторых региональных избирательных комиссиях. Так, председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Алексей Пучнин подал в отставку после высказывания главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о многочисленных жалобах в ходе выборов и необходимости смены руководителя петербургского избиркома. А после скандала вокруг выборов в Барвихе, глава ЦИК заявила о недопустимости применения административного ресурса, и 22 июня председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов написал заявление об уходе с поста.