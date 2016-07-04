Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. За минувшие выходные, 2 и 3 июля, на водоемах Ленинградской области произошло не менее восьми смертей. Большинство погибших утонули после употребления алкогольных напитков. Об этом сегодня, 4 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета по Ленобласти.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

Так, в поселке Лосево Приозерского района в 50 метрах от берега в реке Вуоксе выловили неизвестного мужчину, на вид 35−40 лет, в черных плавках. Смерти, возможно, предшествовал сердечный приступ. В этом же районе вблизи острова Олений обнаружено тело 39-летнего мужчины с признаками утопления, который пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения.

В Волховском районе в массиве Пупышево в СНТ «Восход» в пожарном водоеме утонул 32-летний мужчина, который на берегу распивал алкогольные напитки вместе с супругой, после чего решил искупаться. Во Всеволожском районе на берегу озера Углово 62-летний мужчина утонул на глазах очевидцев, пойдя купаться также в состоянии алкогольного опьянения.

В городе Кириши на берегу реки Волхов обнаружено тело местного жителя, который отправился на реку в состоянии алкогольного опьянения, чтобы набрать воды, и утонул.

Одним из основных факторов таких происшествий, подчеркнули в СУ СК РФ по Ленобласти, является предшествующее употребление алкоголя, что искажает ощущение реальности, притупляет чувство самосохранения, а также приводит к нарушению функций организма.

«Исходя из практики, лицо в состоянии опьянения может утонуть буквально в нескольких метрах от других людей, находящихся в воде, в связи с чем к нахождению в водоеме следует относиться ответственно, и помнить, что в такой ситуации помощь может не успеть», — призвали в Следственном комитете.

По данным источника в правоохранительных органах, в минувшие выходные произошло еще несколько смертей на водных объектах. Так, в субботу в Колпинском районе спасатели обнаружили в реке Ижоре тело неизвестной женщины на вид 40−50 лет в купальнике пестрого цвета. В тот же день в городе Тихвине в городскую больницу было доставлено тело 57-летней утопленницы, у которой диагностирован инфаркт миокарда и алкогольная интоксикация. А в Волхове 59-летний петербуржец после застолья решил переплыть реку и больше его никто не видел. В пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти подтвердили, что всего за двое суток было обнаружено не менее восьми утопленников.