Воронеж, 4 июля, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Реконструкция воронежских стадионов «Чайка» и «Локомотив», которые должны стать тренировочными базами для команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года, завершится в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам посещения главой региона стадиона «Чайка» 4 июля.

ЧМ-2018

Как сообщили главе региона, уже завтра, 5 июля, будут подписаны контракты с генеральным подрядчиком, который возьмет на себя выполнение работ по реконструкции. Им, по итогам конкурса, стало воронежское ООО «СМУ-55». Реконструкция стадиона «Чайка» в итоге обойдется в 175 млн рублей, «Локомотива» — в 140 млн рублей. 75% от общей суммы на работы выделяет федеральный бюджет.

Главе региону Алексею Гордееву представили проект реконструкции стадионов. Так, на «Чайке» предусмотрено создание футбольного поля с естественным покрытием и автоматической системой полива, возведение двухэтажного административно-бытового корпуса, новых трибун на 500 мест, беговых дорожек, современного ограждения, паркинга. Входную группу решили не демонтировать, а лишь отреставрировать и оставить как памятник советской эпохе. Также на «Чайке» разместится еще одно футбольное поле — с искусственным покрытием. Второй этап реконструкции, который будет реализован после проведения чемпионата, включает трибуны на 1000 мест, покрытие беговых дорожек специализированным синтетическим материалом, создание секторов для толкания ядра и прыжков в длину и высоту.

«Локомотив». Как планируется, останется исключительно футбольным стадионом. Здесь запланировано создание поля с естественным покрытием, одноэтажный административно-бытовой корпус, трибуны, ограждение, освещение.

Срок реконструкции обоих стадионов — до конца 2017 года.

«Я надеюсь, что мы выполним все работы на уровне требований ФИФА, то есть международных норм. И самое главное для нас — мы получим два хороших, современных стадиона, где можно будет в дальнейшем заниматься спортом юношам и взрослым спортсменам. Что особенно важно — это стадионы будут не с искусственным покрытием, а с естественным и с автополивом. И это будет соответствовать проведению любых международных соревнований. Это будут новые спортивные базы, что позволит нам готовить хороших спортсменов», — отметил губернатор Алексей Гордеев.

Россия принимает Чемпионат мира по футболу летом 2018 года. Воронежская область. после обращения главы региона к министру спорта, в 2014 году была включена в список регионов, где разместятся тренировочные базы команд-участниц.