Кито, 4 июля, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Движение Podemos, возглавляемое мэром провинции Асуай Паулом Карраско, сообщило, что приостанавливает членство в группе Unidad, поддержку которой ранее подтвердили движение Suma, возглавляемое мэром Кито Маурисио Родасом, Социал-христианская партия и Madera de Herrero с мэром Гуаякиля Хайме Небот во главе. А также партия Avanza.

ecuavisa.com Ленин Хуртадо Ангуло

Паул Карраско объяснил свое решение тем, что в минувший понедельник мэр Хайме Небот объявил, что он и его сторонники поддержат депутата парламента Синтию Витери в качестве кандидата на пост президента республики, сообщает «Эквадор сегодня». Негодование части оппозиции вызвало то, что ставка сделана на Винтери, чей рейтинг, согласно опросам социологической компании Cedatos, составляет всего 1% голосов потенциальных избирателей.

Объединение Unidad было создано с целью формирования единого оппозиционного блока на президентских выборах 2017 года. Но, похоже, что, не успев начать консолидировать, объединение раскололось.

Отметим, что, согласно опросу социологической компании Cedatos, бывший вице-президент Ленин Морено и оппозиционный политик, банкир Гильермо Лассо будут лидерами у эквадорских избирателей, если нынешний президент Рафаэль Корреа и мэр Гуаякиля Хайме Небот откажутся от участия в президентской гонке. И если кандидатом от правящего движения станет именно Ленин Морено, а не Хорхе Глас. В соответствии с результатами исследования за Ленина Морено отдали бы свои голоса 44% избирателей, и, таким образом, он мог бы победить еще в первом туре, если бы выборы состоялись в мае 2016 года, комментирует «Эквадор сегодня».