Санкт-Петербург, 6 июля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Фестиваль французского кино «ROOF CINEMA: Zoom France» продолжает кинопоказы под открытым небом. Вечерами 7 и 8 июля зрители соберутся на крыше питерской летней площадки HI-HAT, чтобы посмотреть оригинальные французские ленты и провести время в непринуждённой атмосфере.

Пресс-служба фестиваля «ROOF CINEMA: Zoom France» Фестиваль «ROOF CINEMA: Zoom France»

«В этом году мы решили провести программу кинопоказов не совсем стандартно: вместо длительного недельного фестиваля, как это было в прошлый раз с испанским кино, мы распределили фильмы по трём летним месяцам. Первый этап прошёл 1−2 июня, сейчас, спустя месяц, мы устраиваем ещё один двухдневный показ и продолжим программу в августе. Мы сделали это, чтобы не перегружать зрителей и чтобы те, кто уезжают в отпуск, но хотели бы посмотреть французское кино, смогли это сделать в другом месяце», — рассказывает организатор фестиваля Елена Макарова в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

В Санкт-Петербурге проект стартовал в первые дни лета и начался показами двух культовых французских картин. Зрители увидели драму «Сюзанн» режиссера Кэйтель Куиливье — историю о девушке, которая, став матерью, живет вместе с отцом и сестрой, но однажды влюбляется в жулика, сбивающего её с пути, и комедию «Набережная Орсе» Бертрана Тавернье — фильм о злоключениях молодого выпускника вуза Артура Вламинка, который неожиданно получает должность помощника министра…

Пресс-служба фестиваля «ROOF CINEMA: Zoom France» Фестиваль «ROOF CINEMA: Zoom France»

«Питерская публика принимает французские фильмы очень хорошо, в городе выявилось много любителей французского кино. В этот раз у нас меньше авторского кино, мы больше показываем культовые фильмы, что-то типа «Завтрака у Тиффани» или «Достучаться до небес»… Программа нынешнего года была составлена Французским институтом, это известная организация, зрители ей доверяют и приходят на показы. Посмотрим, как будет в этом месяце, нас пока немного смущает погода, но на открытии, которое было месяц назад, билеты были распроданы за три дня. Надо сказать, что зрителям очень нравится формат мероприятия — показы под открытым небом на крыше, в неформальной атмосфере очень располагают, можно взять бокальчик вина и уютно расположиться под пледом…» — комментирует Елена Макарова.

В июльскую программу показов вошла серия французских короткометражных фильмов:

«Настройщик» — Адриан — молодой одаренный пианист. Он переживает психологическую травму после провала на конкурсе Бернштайна и решает стать настройщиком фортепиано. Вскоре Адриан притворяется слепым: теперь он может проникать в личное пространство своих клиентов. Эта тайна позволяет ему вновь почувствовать вкус к музыке. Адриан видит вещи, которые не должен видеть, и в один прекрасный день становится случайным свидетелем убийства…

«Я могла быть путаной» — история немного безумной девушки, одного слишком правильного типа, большого секатора и старого учителя музыки. Мина сидит на кассе в магазине стройматериалов, у нее начинается криз страха, и она попадает в руки Пьера…

«Аисса» — Аисса — конголезка и находится нелегально на территории Франции. Она говорит, что ей восемнадцать лет, но органы власти считают, что она совершеннолетняя. Чтобы определить, подлежит ли она высылке, врач собирается провести анатомическое обследование…

«Побег» — СИЗО для несовершеннолетних правонарушителей в Марселе. Лакдар, молодой социальный работник, под присмотром которого находится Сабрина. Сегодня суд должен объявить свое решение по совершенным Сабриной преступлениям. Поначалу она отказывается идти, и суд откладывает слушание. Но Лакдар пытается предать ей уверенности в себе… Фильм получил Золотого медведя за лучшую короткометражку на Берлинском кинофестивале.

Предварять показ будет занимательный урок «Короче, французский».

Цитата из х/ф «Дом на колёсах». реж. Франсуа Пиро. 2012. Бельгия, Люксембург, Франция Симон и Жюльен

Во второй день второго блока зрители увидят «Дом на колёсах» Франсуа Пиро — мудрую комедию о том, какими неожиданными путями можно прийти к собственному призванию. Симон бросает работу, подругу и покидает город, чтобы вернуться в родную деревню, где живут его родители-пенсионеры. Там он встречает своего друга детства Жюльена, и одним прекрасным вечером тридцатилетние мужчины решают осуществить детскую мечту: отправиться в дорожное путешествие…

Все ленты демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами. «ROOF CINEMA: Zoom France» продолжится в августе, фильмы предстоящей программы пока не объявлены.