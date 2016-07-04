Калуга, 4 июля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Правительство Калужской области одобрило комплекс мер по организации подготовки к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи, сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На снимке: выступает региональный министр образоавания и науки Александр Аникеев

Анализируя ситуацию в данной сфере, губернатор области Анатолий Артамонов отметил, что она меняется в лучшую сторону. Многим молодым людям, по его словам, становится стыдно уклоняться от исполнения воинской обязанности. Однако не все из них готовы к службе в армии в полной мере. «Чтобы справиться с этой проблемой мы должны скоординировать свои действия. Большая часть работы ведется в наших образовательных учреждениях. Многое зависит от спортивных ведомств, военного комиссариата и регионального отделения ДОСААФ России», — подчеркнул Артамонов.

Необходимость перестройки сложившейся системы военно-патриотического воспитания молодежи и ее акцентирования на подготовке к армейской службе отметил министр образования и науки области Александр Аникеев. Эта деятельность, по его мнению, требует более эффективного взаимодействия всех ответственных субъектов — школ, молодежных и общественных организаций, воинских частей и средств массовой информации.

Александр Аникеев обратил внимание на важность развития и укомплектования военно-педагогическими кадрами подведомственного министерству регионального «Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе».Калужский министр предложил создать аналогичные зональные центры в муниципалитетах области на базе местных подразделений ДОСААФ. Существующая система военно-патриотического воспитания, по словам министра, должна опираться на разветвленную сеть военно-патриотических и оборонно-спортивных клубов, которые могли бы действовать на базе школ и колледжей, учреждений дополнительного образования и общественных организаций.

Также требует существенного укрепления материально-техническая база для проведения учебных сборов с обучающимися 10-х классов. Большое значение имеет создание профильных кадетских классов и развитие кадетского образования в регионе.

Немаловажная задача — повышение уровня физической подготовки граждан к военной службе. Одним из ее эффективных направлений является реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Также назрела необходимость совершенствования областного законодательства в сфере подготовки граждан к военной службе, — — считает региональный министр образоавания и науки Александр Аникеев.