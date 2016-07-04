Минск, 4 июля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Верховный суд Белоруссии 4 июля приговорил двух судей Экономического суда Минска Юрия Грушецкого и Елену Мельникову к длительным срокам лишения свободы, признав их виновными в коррупционных преступлениях, передаёт госинформагентство БелТА.

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Юрий Грушецкий признан виновным в мошенничестве, даче и получении взятки и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Елена Мельникова признана виновной в получении взятки и приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Оба также лишены права занимать должности в правоохранительных органах и судах сроком на 5 лет.

В ходе судебного процесса Грушецкий полностью признал свою вину и возместил нанесённый ущерб, попросив суд учесть данные обстоятельства при вынесении приговора, Мельникова своей вины не признала.

Также ещё четыре фигуранта данного делу признаны виновными в мошенничестве и взяточничестве. Виктор Винцкевич, Елена Халецкая, Андрей Рикун и Наталья Грецкая приговорены к различным срокам — от 2 лет ограничения свободы до 3,% лет колонии усиленного режима.

Приговор, вынесенный Верховным судом, кассационному обжалованию и опротестованию не подлежит.

Отметим, что судебный процесс стал первым в истории современной современной Белоруссии, когда на скамье подсудимых оказались судьи экономического суда.