Ижевск, 4 июля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Жители пострадавших от паводка Игринского и Балезинского райнов Удмуртии получат дополнительную единовременную материальную помощь из расчета 10 тыс. на каждую семью. Соответствующее распоряжение правительства республики опубликовано на официальном сайте Балезинского района.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

Согласно документу, из резервного фонда правительства Удмуртии Балезинский район получит 3,87 млн рублей, Игринский — 3,78 млн рублей.

Распоряжение подписал председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев.

Напомним, в мае текущего года компенсации в связи с утратой имущества предполагалось выплатить 11 семьям Балезинского района и 39 — Игринского. Размер компенсации также составлял 10 тыс. рублей на семью. Общий объем средств, выделяемых также из резервного фонда, составил 500 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, c 20 апреля на территории республики действовал режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления ряда населенных пунктов. В частности, в зоне подтопления находились поселки Балезино и Игра, село Яган Малопургинского района, а также города Ижевск и Глазов. В Балезино также действовал режим ЧС из-за разрушения временной дамбы в поселке.

В пик паводка отмечалось подтопление около 500 придомовых территорий, на которых проживают более 2 тыс. человек. До настоящего времени четыре населенных пункта в Балезинском, Кезском и Ярском районах остаются без подъездных дорог в связи с подтоплением в период паводка.