Жители пострадавших от паводка районов Удмуртии получат по 10 тыс рублей
Ижевск, 4 июля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Жители пострадавших от паводка Игринского и Балезинского райнов Удмуртии получат дополнительную единовременную материальную помощь из расчета 10 тыс. на каждую семью. Соответствующее распоряжение правительства республики опубликовано на официальном сайте Балезинского района.
Согласно документу, из резервного фонда правительства Удмуртии Балезинский район получит 3,87 млн рублей, Игринский — 3,78 млн рублей.
Распоряжение подписал председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев.
Напомним, в мае текущего года компенсации в связи с утратой имущества предполагалось выплатить 11 семьям Балезинского района и 39 — Игринского. Размер компенсации также составлял 10 тыс. рублей на семью. Общий объем средств, выделяемых также из резервного фонда, составил 500 тыс. рублей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, c 20 апреля на территории республики действовал режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления ряда населенных пунктов. В частности, в зоне подтопления находились поселки Балезино и Игра, село Яган Малопургинского района, а также города Ижевск и Глазов. В Балезино также действовал режим ЧС из-за разрушения временной дамбы в поселке.
В пик паводка отмечалось подтопление около 500 придомовых территорий, на которых проживают более 2 тыс. человек. До настоящего времени четыре населенных пункта в Балезинском, Кезском и Ярском районах остаются без подъездных дорог в связи с подтоплением в период паводка.