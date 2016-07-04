Челябинск, 4 июля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. В Челябинске новый генеральный директор компании-застройщика «Гринфлайт» Олег Лакницкий намерен проверить деятельность прежнего руководства организации. Он намерен добиться прокурорских проверок. Также руководитель просчитывает меры для оздоровления компании, при этом не исключает её банкротства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

В прокуратуре бизнесмен Олег Лакницкий планирует выяснить законность начисления крупных бонусов топ-менеджерам компании-застройщика, остановивших строительство домов жилого комплекса «Академ Riverside». «Все эти руководители, которые там были, наподписывали себе «золотых парашютов» на пять месяцев вперед», — заявил предприниматель в интервью агентству новостей Chelyabinsk.ru.

Новый руководитель «Гринфлайт» отметил, что со второй половины июля в компании возможно начнётся процедура внешнего наблюдения. Это необходимо для разблокировки счетов компании. Само строительство домов стартует с конца июля. Первые квартиры в домах дольщики должны будут получать уже с декабря 2016 года.

Напомним, проблема пострадавших дольщиков компании «Гринфлайт» является одной из самых масштабных в России за последние годы. Количество пострадавших дольщиков компании «Гринфлайт» достигает 7000 человек. В конце 2015 года было остановлено строительство. В настоящее время не достроены 29 домов жилого комплекса «Академ Riverside».

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Вместе с тем, в группе пострадавших дольщиков в социальной сети ВКонтакте интервью Олега Лакницкого воспринимается отрицательно. Люди не доверяют словам нового руководителя «Гринфлайт» и пытаются адресовать проблему руководству региона и лично губернатору Борису Дубровскому. Участников группы возмущает очередной перенос даты начала строительства, а также пугает возможность банкротства застройщика.

С 5 по 7 июля дольщики планируют одиночные пикеты у входа в здание Законодательного собрания Челябинской области, у администрации города, у зданий УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области. Активисты готовят очередной митинг. Последний митинг обманутых дольщиков проходил в Челябинске 16 июня в районе Алого Поля и собрал около 300 человек.