Джорджтаун, 4 июля, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Карибское сообщество (CARICOM) проводит очередную конференцию в столице Гайаны, которая приурочена к 43-летию этого торгово-экономического союза. На повестке дня — устойчивое развитие региона и экономическая стабильность.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Кроме этого, главы государств и правительств обсудят потенциальные угрозы, возникшие от разрыва нескольких международных банков с Карибскими финансовыми институтами и выходом Британии из Европейского союза, сообщает Jamaica Observer. По мнению экономистов, Карибский бассейн не застрахован от последствий так называемого Brexit, поскольку значительная часть государств этого региона входит в состав Содружества, возглавляемого Великобританией, пишет Prensa Latina.

В ходе конференции предполагается обсудить вопросы блоковой региональной безопасности, положение гаитянских мигрантов в Доминиканской Республике и территориальные споры Гайана — Венесуэла и Белизом — Гватемалой. Отдельная тема встречи — вопросы здравоохранения. Как заявил Джеймс Оспедалес, исполнительный директор Карибского агентства общественного здравоохранения (CARPHA): «Ничто не может быть более важным сегодня для устойчивости региона, чем состояние здоровья населения», комментирует Caribbean News Now.