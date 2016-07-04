Ереван, 4 июля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. «Принимая за основу распространяемые в средствах массовой информации сведения о том, что граждане РА, оставшиеся на участке контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на территории РФ, подвергаются плохому обращению со стороны сотрудников российской миграционной службы, а также для граждан РА создаются проблемы и в отношениях с правоохранительными органами РФ, защитник прав человека РА Арман Татоян сегодня провел телефонный разговор с комиссаром по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

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Во время телефонного разговора Арман Татоян привлек внимание коллеги к указанным вопросам и попросил последнюю в рамках ее полномочий предпринять меры для решения поднятых проблем в направлении исключения случаев плохого отношения. Защитник прав человека с тем же вопросом обратился к своей коллеге в РФ и с официальным письмом», — сказано в сообщении офиса омбудсмена Армении.

Как сообщалось ранее, застрявшие на российско-грузинской дороге армяне жалуются на плохое обращение со стороны сотрудников миграционной службы России и на создание препятствий в общении с правоохранительными органами России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 23 июня прекращенo движенииe через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Несмотря на то, что спецрейсами МЧС России в Ереван эвакуированы 195 человека, на данный момент на участке Верхний Ларс все еще остаются около 50 армян.

4 июня дорожный департамент Грузии сообщил, что вечером 4 июля движение по КПП «Верхний Ларс» будет возобновлено, хоть и в ограниченном режиме, что позволит связать Армению и Грузию с Россией после 11-дневного перерыва.