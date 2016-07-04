Ла-Пас, 4 июля, 2016, 19:39 — ИА Регнум.



Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

Президент Боливии Эво Моралес обратился с письмом к новому президенту Перу, правому политику Педро Пабло Кучински, в котором пообещал «укреплять узы братства» с этой страной, сообщает ABI.

«Я вновь подтверждаю приверженность к укреплению и дальнейшему расширению наших прочных связей сотрудничества и братства. Продолжим совместный путь, начатый нашими предками, в поисках лучших времен для наших народов», отметил Эво Моралес, комментирует Prensa Latina. Эво Моралес также выразил признательность от правительства и народа Боливии гражданам Перу за «демократический выбор» — избрание президентом Педро Пабло Кучински.

Тем самым левый политик и приверженец социализма Эво Моралес проявил солидарность с президентом США Бараком Обамой. Барак Обама также заявил, что народ Перу, выбрав правого политика Педро Пабло Кучински президентом, в очередной раз подтвердил свою приверженность демократическим ценностям, И это «показали ход и итоги избирательной компании», сообщает La Radio Del Sur.



Педро Пабло Кучински в ходе предвыборной компании обещал в случае прихода к власти создать «правительство широкой базы» и привлечь туда представителей левых сил. Сдержит ли он предвыборное обещание станет понятно в ближайшее время, писало ранее ИА REGNUM