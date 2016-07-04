Киев, 4 июля, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Киев обещает ввести «зеркальные» санкции в отношении транзита и товаропроизводителей России, но при этом не хочет активизации «торговых войн» с Москвой. Так в столице Украины отреагировали на то, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 1 июля дополнительных ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ, а также продлил до конца 2017 года действие продовольственного эмбарго в отношении государств, которые ввели санкции против России, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

В частности, во время заседания Согласительного совета парламента первый вице-премьер, министр экономики Украины Степан Кубив заявил следующее:

«Оперативный штаб, который вчера провел свое первое заседание на базе Министерства экономики и Мининфраструктуры сделал ряд предложений, которые будут предложены правительству. В первую очередь, мы введем зеркальные санкции против действий РФ в отношении товаров украинского происхождения и транзита, который проходит в другие страны. Это абсолютно четкая позиция, которая отвечает международному праву, ВТО и ЕС. Во-вторых, мы поднимем зеркально пошлины на российские товары, ввозимые на Украину», — рассказал Кубив.

По его словам, украинским производителям необходимо переориентироваться с российского рынка.

«Указом президента Российской Федерации продлено действие продуктового эмбарго на импорт в Российскую Федерацию товаров происхождения, в том числе из Украины, до 31 декабря 2017 года, как ответ на сохранение санкций в отношении РФ со стороны ЕС, США и других стран. Что это значит? Почему 70% экспорта на протяжении 20 лет мы ориентировали на Россию? Не надо смотреть в прошлое, надо думать, что делать завтра. Сегодня вопросы экономического характера не должны перейти в политический популизм. Внесение РФ этих ограничений является юридически и экономически необоснованным и прогнозировано приведет к ухудшению условий торговли с третьими странами, в частности, странами Центральной Азии. Данные ограничения РФ являются непрозрачными, неоправданными и такими, что носит дискриминационный характер и нарушают обязательства, взятые в рамках Всемирной организации торговли (ВТО), договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 года», — сказал Кубив.

При этом первый вице-премьер заверил, что Украина «против торговой войны» с РФ.

«Мы говорим о потерях, которые будут просчитаны буквально до конца сегодняшнего дня. Будут предложены консультации во фракциях, комитетах и среди депутатов профильных комитетов, которые имеют отношение к экономическому блоку. Вместе с тем хочу сказать, что с начала 2016 года действуют мероприятия в ответ на действия РФ и адекватный ответ будет сделан после консультаций. Мы обращаемся к странам европейского сообщества, к нашим коллегам которые поддержали и поддерживают действие санкций против России. Но решение «меч на меч», «убить — набить», «кровь за кровь» — это не является решением вопроса», — подытожил Кубив.

С другой стороны, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия усиливает торговую войну с Украиной.

«Правительство Украины готово к такому развитию событий. Мы уже пережили первую волну, которая была в начале этого года. На этот раз россияне стараются усилить эти меры. Мы, конечно, опубликуем свой план действий, как только поймем, что это не просто пустые угрозы, а реально действующий указ. Тогда мы предпримем необходимые действия в ответ. И с нашей стороны решение будет введено уже на следующие сутки. Пока это только документ, без каких-либо разъяснений», — цитирует Омеляна пресс-служба Мининфраструктуры.

Украинский министр внезапно и без всяких пояснений заявил, что указ Путина стал неожиданностью для российских чиновников.

«Мы пока видим только указ президента Российской Федерации, который был опубликован неожиданно даже для самих российских чиновников. Это свидетельствует об уровне подготовки принятия решений в этой стране. И бесспорно, он несет исключительно вред в первую очередь для Кремля. Это еще раз подтверждает отсутствие какого-либо смысла и логики в действиях руководства этого государства», — считает Омелян.

В свою очередь народный депутат от «Народного фронта» Михаил Хмель призвал в ответ немедленно продлить и расширить украинские санкции в отношении РФ на 2017 год.

«Действующие санкции Украины против России надо продолжать на следующий год. Минэкономразвития на прошлой неделе уже вышло с таким предложением. Кабмин как можно скорее должен принять такое решение», — рассказал Хмель. Он также заявил, что Россия усиливает «гибридную агрессию» в отношении Украины «во всех формах».

«Кабмин Яценюка (экс-премьер Украины Арсений Яценюк) за два года своей работы постоянно увеличивал санкционное давление на Кремль. Нынешнее правительство должно поддерживать этот темп экономического противодействия», — добавил Хмель.

При этом экономические эксперты оценивают реальные потери Украины от санкций РФ в 15−16 млрд долларов в год.

В частности, украинский экономист, научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк отмечает, что Киев явно несет большие потери от российских санкций, чем РФ от украинских.

«Если брать все торговые ограничения, да еще с учетом мультипликатора, потери в других отраслях, то это где-то, можно посмотреть статистику, сколько мы торговали до 2013 года и сколько мы торгуем сейчас, это порядка 15−16 миллиардов долларов в год», — напомнил Степанюк в эфире «Голоса столицы».

«Структура торговли у нас совершенно разная. От аграрных санкций российская экономика ничего не потеряла, наоборот, даже приобрела. То есть у них сейчас сельское хозяйство находится в бесконкурентных условиях. А украинское, ну, нет у нас других рынков на ту же молочку кроме Российской Федерации», — полагает Степанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля пресс-служба Кабмина Украины проинформировала, что украинская сторона введет ответные меры в отношении РФ, которая ограничила транзит и экспорт украинских товаров. Украинское правительство требует от России немедленно отменить ограничительные меры по отношению к украинскому экспорту в другие страны.

До этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что санкции против России со стороны как Украины так и Запада могут быть отменены только тогда, когда Москва начнет «уважать международное право, территориальную целостность и границы суверенных держав»

«Санкции — это чтобы агрессор отказался от своих планов. Если он откажется, вознаграждение — отмена санкций. Если агрессор продолжает проводить агрессию, и его за это вознаграждать, тогда вопрос: кто следующий и в какой точке мира?» — подчеркнул премьер-министр.