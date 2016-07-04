Париж, 4 июля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на конференцию с участием глав западно-балканских стран в Париже, передает Bild. После обеда Меркель прибыла в Елисейский дворец, чтобы обсудить более тесное сотрудничество в регионе.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель с представителями Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии

Основная цель саммита — поддержать страны Балкан в их устремлении стать членами Европейского союза. На этот раз в повестку был также внесен вопрос борьбы с терроризмом и кризис беженцев. К тому же планируется создание регионального сотрудничества молодежи, решение о котором было принято на прошлогодней Конференции Западных Балкан в Вене.

Конференции Западных Балкан возникла по инициативе Германии и впервые состоялась в 2014 году. Ее участниками являются главы государств и правительств Сербии, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, а также стран ЕС — Германии, Франции, Австрии, Италии, Хорватии и Словении.