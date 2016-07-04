Буэнос-Айрес, 4 июля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер начинает тур по стране. «Тем самым, Кристина Киршнер бросает вызов интенсивной кампании по её дискредитации», сообщает Prensa Latina. Как заявил бывший глава аргентинской разведки Оскар Парилли, имеет место кампания клеветы, дискредитации, политического преследования всех, кто был частью правительства Кристины Киршнер. Одной из целей этой кампании является стремление отвлечь население от «жестокого и порочного экономического курса нынешней власти», комментирует teleSur.

Илья Репин. Женщина с кинжалом. 1870-е

Ранее экс-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что является жертвой политического преследования. Она уверена, что в Аргентине новая власть попирает Конституцию страны, имеют место идеологические преследования и нарушается свобода СМИ. Происходит «обнуление демократии».

Напомним, что в мае 2016 года Кристине Киршнер были предъявлены обвинения в нанесении крупного ущерба государству при сделках по фьючерсным торгам валютой, которые осуществлялись Центральным банком, сообщало Reuters. В апреле 2016 года экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер было предъявлено еще одно обвинение — в отмывании денег.









