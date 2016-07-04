Донецк, 4 июля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за последние сутки подразделения ВСУ 345 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 146 мин калибра 120 мм и 148 мин калибра 82 мм. Об этом сегодня, 4 июля, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он уточнил, что под обстрел попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Васильевка, Зайцево, Гольмовский, Спартак, Ясиноватая, Веселое, Минеральное, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Донецк (Петровский район и аэропорт).

«В результате обстрелов Никитовского района Горловки ранение получила мирная жительница 1960 года рождения, также повреждено 10 домостроений… Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК», — рассказал Басурин.

Он также проинформировал, что разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ.

«В районе н.п. Жованка (0,5 км от линии соприкосновения) установлено местонахождение трех 120-мм минометов, а в Красногоровке (3 км от линии соприкосновения) зафиксировано местонахождение шести 122-мм САУ «Гвоздика». В населенном пункте Георгиевка (7 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие двух 122-мм гаубиц Д-30», — подытожил Басурин.

Сегодня же спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий двое солдат ВСУ получили ранения. По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР продолжают активно применять тяжелое вооружение по всей линии соприкосновения — как днем, так и ночью. «В частности, вражеские артобстрелы произошли в Зайцево и Песках, а минометные — по всему периметру «оккупированной» Горловки, Авдеевки, подступах к донецкому аэропорту», — сказал Лысенко.