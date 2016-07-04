Орел, 4 июля, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Власти Орловской области рассматривают возможность передачи в концессию теплоэнергетического комплекса города Орла. Этот вопрос обсуждался 4 июля на заседании правительства Орловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Изношенные трубы

Заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига сообщил, что износ основных фондов ОАО «Орелгортеплоэнерго» составляет 76%, из них износ тепловых сетей — 94%, потери тепловой энергии достигают 11%.

При этом, признали в правительстве региона, решить существующий дефицит финансирования уже невозможно ни займами, ни акционированием, ни передачей мощностей в аренду. Единственный способ решения проблемы — и самый, по мнению региональных властей эффективный — это концессия: соглашение, в соответствии с которым концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту, а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения. Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Однако и для привлечения инвестора, по словам Ремиги, «необходимо принять ряд мер, направленных на привлечение инвесторов в сферу теплоснабжения города Орла». Прежде всего, как отмечалось, необходимо решить вопрос о передаче в концессию всего теплоэнергертического комплекса города, в том числе тепловых сетей и ЦТП, находящихся в зоне деятельности ПАО «Квадра». Также нужно решить вопрос о передаче в аренду концеденту магистральных тепловых сетей ПАО «Квадра-Генерирующая компания», технологически присоединенных к сетям ОАО «Орелгортеплоэнерго». Второй вопрос — «изменение подходов к тарифному регулированию в рамках реализации концессионного проекта». Кроме того, необходима разработка целевых программ по теплоснабжению города Орла и предусмотреть их реализацию в бюджете Орловской области. Четвертым шагом должно стать создание единой теплоснабжающей организации.

Как отмечалось на заседании, объем теплового рынка в денежном выражении составляет более трех миллиардов рублей.

Одним из первых шагов реализации концессионного проекта является актуализация схемы теплоснабжения города Орла.

Сейчас власти рассматривают три варианта развития систем теплоснабжения. Первый предполагает модернизацию либо реконструкцию уже существующих котельных. Второй вариант предлагает объединение мелких котельных в квартальные. В этом случае, ожидают власти, себестоимость тепловой энергии снизится, однако для реализации этого проекта необходимо выделение новых земельных участков. Третий вариант предусматривает переход на единый источник тепловой энергии или с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, т. е. строительство так называемой «Южной» ТЭЦ. Однако в этом случае прокладка магистрального трубопровода по Заводскому району потребует решения множества земельных вопросов.

Еще одной проблемой является необходимость перевода объектов теплоснабжения, принадлежащих ОАО «Орелгортеплоэнерго», в собственность Орловской области: дело в том, что в концессию может быть передано только государственное либо муниципальное имущество. Однако ряд таких объектов были возведены без получения разрешений на строительство и без предоставления земельных участков под строительство. Часть теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей не числятся на балансе ОАО «Орелгортеплоэнерго». Помимо этого, ОАО «Орелгортеплоэнерго» имеет отсроченное до 2023 года обязательство по погашению кредиторской задолженности в размере 660 млн рублей.

Кроме того, по поручению губернатора Орловской области Вадима Потомского прорабатывается альтернативный вариант модернизации теплоэнергетического комплекса города Орла — привлечение федеральных средств на данные цели.

По итогам рассмотрения вопроса, в срок до 15 августа поручено создать рабочую группу для проработки необходимых вопросов по заключению концессионного соглашения.

Добавим, что на данный момент за теплоснабжение жителей областного центра отвечает ОАО «Орелгортеплоэнерго» — ранее предприятие имело статус муниципального. В сентябре 2013 году, Арбитражный суд Орловской области вынес постановление о признании ОАО «Орелгортеплоэнерго» банкротом. Процедура наблюдения была введена в компании в конце 2010 года по решению арбитражного суда — по заявлению ООО «Орелрегионгаз», которому теплоснабжающее предприятие задолжало более 43 млн рублей.

В 2015 году депутаты горсовета приняли решение о передаче 100% акций предприятия в областную собственность. Тогда решение, принятое по инициативе губернатора Вадима Потомского, объяснили необходимостью спасти важное для города предприятие от частных рук.

На балансе предприятия, по данным обладминистрации, сегодня находится 94 действующие котельные, 86 центральных тепловых пункта, 197,83 км тепловых сетей, производственные базы участков, районов и служб.

Добавим, что возможность концессии для теплосетевого хозяйства сейчас рассматривают и власти Воронежа — речь идет о передаче инвестору муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть», которое давно находится в плачевной финансовой ситуации. Однако пока неизвестно, кто примет на себя ответственность за убыточный МУП.