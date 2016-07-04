Варшава, 4 июля, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич ожидает, что саммит НАТО в Варшаве сформирует сдерживающую силу, которая заставит Россию «забыть об угрозе Польше» и другим странам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мацеревич

Мацеревич заявил об этом The Associated Press за четыре дня до того, как 2000 делегатов из 28 стран-членов НАТО и некоторых партнеров утвердят решение разместить контингенты в Польше и Прибалтике. Последнее было предложены странами, опасающимися исходящей якобы от Москвы угрозы после воссоединения Крыма и начала гражданской войны на Украине.

Являвшийся диссидентом в коммунистическую эпоху Мацеревич говорит, что «мы можем забыть о страхе», даже если Россия предпринимает шаги, которые представляют собой «угрозу» для регионального и глобального мира.

Напомним, саммит НАТО в Варшаве пройдет 8−9 июля.