Омск, 4 июля, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего судьи Куйбышевского районного суда города Омска Сергея Москаленко, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Судейская мантия

По версии следствия, с 2010 по 2015 годы судья Москаленко рассматривал уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Компания «ОмСтрой-2001» Виктора Берга. Последний обвинялся в хищении денежных средств 442 дольщиков на сумму более 100 млн рублей, невыплате заработной платы 373 работникам предприятия и ряде других преступлений.

«За принятие судебного решения о возвращении уголовного дела прокурору и вынесении оправдательного приговора при повторном поступлении дела в суд судья лично получил от подсудимого взятку в виде денежных средств и оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 8 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В октябре 2015 года в Омске было обнаружено тела Берга с признаками насильственной смерти. Уголовное дело по обвинению Берга Москаленко прекратил в связи со смертью подсудимого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее квалификационная коллегия судей Омской области удовлетворила представление председателя СКР о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи.

В настоящее время Москаленко освобожден от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается.