Ульяновск, 4 июля, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области прокуратура пытается заставить бывшего главу Силикатненского городского поселения вернуть муниципалитету квартиры, которые он незаконно отдал своим жене и детям.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, в 2008 году 35-летний глава поселения Ранис Маллямов организовал передачу в собственность своей супруге и сыновьям трех муниципальных квартир.

При этом родственники чиновника не имели права на получение данного жилья вне очереди. Никаких соответствующих документов в жилищную комиссию органа местного самоуправления не предоставлялось и нуждающимися в улучшении жилищных условий они не признавались.

В результате указанный бывший глава городского поселения был привлечен к уголовной ответственности и накануне 2016 года осужден за присвоение и растрату. Однако, в нарушение требований закона, экс-руководитель органа местного самоуправления ущерб не возмещал.

В этой связи прокурор Сенгилеевского района направил в суд исковое заявление об обязании Маллямова вернуть незаконно полученные объекты недвижимости в муниципальную собственность.

Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и принял решение взыскать с бывшего главы поселения 2 квартиры, а также более 385 тыс. рублей, полученных им за третье жилое помещение, уже проданное добросовестному приобретателю.