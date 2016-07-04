Тирасполь, 4 июля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) Приднестровья и Комитет госбезопасности республики проводят проверку по факту заявлений сотрудника СК ПМР Александра Харичкова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе проведенной ранее в Москве пресс-конференции Харичков обвинил руководство Приднестровья и лично президента Евгения Шевчука в коррупции и выводе в офшоры средств от реализации российского газа и российской гуманитарной помощи.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1967. СССР «Тебя посодют, а ты не воруй»

«23 июня текущего года сотрудником Следственного комитета следователем по ОВД Харичковым А.И., выехавшим за пределы Приднестровья в краткосрочный отпуск по личным вопросам, в г. Москва был сделан ряд «сенсационных» заявлений, как в отношении должностных лиц республики, так и руководителей Следственного комитета ПМР», — отметили в СК ПМР

При этом, как уточняют в ведомстве, «следователь Харичков А.И. находился на пресс-конференции в форме сотрудника Следственного комитета ПМР, сообщал журналистам служебную информацию и, находясь на территории Российской Федерации, позиционировал себя как должностное лицо Следственного комитета ПМР». «Считаем необходимым проинформировать общественность, что данные действия имеют все признаки дисциплинарного проступка, поэтому для выяснения всех обстоятельств организованна и проводится служебная проверка. До окончания служебной проверки и принятия по ней соответствующего решения Харичков А.И. отстранен от должности», — отметили в Следственном комитете ПМР.

В свою очередь в КГБ ПМР сообщили, что начали проверку «фактов и сведений, озвученных в средствах массовой информации сотрудником СК ПМР А. Харичковым». Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК ПМР «Злоупотребление должностными полномочиями», «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки», «Дача взятки» и «Заведомо ложный донос».

В ведомстве отметили, что провели опрос Харичкова, однако «отказался подтвердить информацию о противоправных деяниях должностных лиц органов государственной власти ПМР». При этом он сослался на статью 23 конституции ПМР, согласно которой «никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга, близких родственников».

«Следует отметить, что председатель СК ПМР Ольга Дубровина дала исчерпывающие пояснения по всем фактам и обстоятельствам, рассматриваемым в рамках проверки. В соответствии со статьей 29 Закона «О Следственном комитете ПМР», регламентирующей порядок привлечения сотрудника Следственного комитета к уголовной ответственности, Комитет государственной безопасности направил материалы проверки по подведомственности», — отмечается в информации пресс-службы КГБ ПМР.

Напомним, на декабрь 2016 года в Приднестровье намечены президентские выборы. Основная борьба, как ожидается, развернется между командой нынешнего приднестровского президента Евгения Шевчука и оппозиционными силами в лице контролирующей конституционное большинство в Верховном совета партии «Обновление» и поддерживающей ее крупнейшей в ПМР торгово-промышленной группы «Шериф», кандидатом которой может стать нынешний спикер парламента Вадим Красносельский.

В апреле вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева выступила с жесткими обвинениями в адрес президента ПМР Евгения Шевчука. Она заявила, что при непосредственном участии Шевчука и его «друзей» за последние месяцы у государства с помощью фирм-прокладок и офшорных схем были украдены не менее $100 млн, из-за чего республика сегодня оказалась на грани экономической катастрофы.

Антюфеева также обвинила Шевчука в допуске молдавских таможенников для работы на территории ПМР, охарактеризовав этого как «откровенное предательство и измену». Кроме того, вице-спикер считает, что именно Шевчук своими действиями спровоцировал панику и «взорвал» валютный рынок республики. Она потребовала от Шевчука вернуть народу «присвоенные» $100 млн.

Для проведения депутатского расследования перечисленных нарушений Верховным советом была создана комиссия. К проверке прозвучавших обвинений также приступили КГБ и Следственный комитет ПМР. Позже в подконтрольном самому Шевчуку КГБ заявили, что завершили проверку по факту прозвучавших обвинений в государственной измене, и по результатам проверки «в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях Е. В. Шевчука состава преступления».