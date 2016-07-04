Москва, 4 июля, 2016, 18:45 — ИА Регнум.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев, неуплаты алиментов, отдельных видов мошенничества и хищения. Закон опубликован сегодня, 4 июля, на официальном интернет-портале правовой информации. Государственная дума приняла этот закон 21 июня, а Совет Федерации одобрил его 29 июня.

r-v-s.ru Новороссийск. Пикет РВС 20.06.2016

Закон этот вызвал довольно широкий общественный резонанс, так как создает предпосылки для роста уровня насилия в обществе.

Теперь побои исключаются из Уголовного кодекса Российской Федерации, если это правонарушение было совершено впервые. Наказание за такое нарушение устанавливается в виде штрафа от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, или административный арест на срок от 10 до 15 суток, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Если гражданин снова причинит побои в течение года с момента предыдущих, то это преступление перейдет в разряд уголовных. Побои в семье остаются в разряде уголовных преступлений. Также в разряде уголовных преступлений остаются побои, нанесенные из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

При этом к побоям в семье приравнены любые насильственные действия, причиняющие физическую боль, даже если они не влекут последствий для здоровья. В этом случае грозит наказание в виде тюремного срока до двух лет. Общественность справедливо указывает, что это положение криминализует семью.

Одновременно закон декриминализирует ряд положений УК в сфере экономических преступлений.