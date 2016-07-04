Брюссель, 4 июля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. На предстоящем саммите лидеры стран НАТО одобрят использование самолетов-радаров AWACS для поддержки американской коалиции в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в РФ). Об этом со ссылкой на генерального секретаря блока Йенса Столтенберга передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

На пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Столтенберг обозначил амбициозную программу саммита 8−9 июля в столице Польши.

Как отмечают представители альянса, самолеты AWACS будут курсировать в воздушном пространстве Турции, но способны следить также за территориями под контролем ИГИЛ (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке.

Столтенберг, по его словам, также ожидает, что на саммите в Варшаве страны-члены договорятся о новой роли НАТО в Средиземном море, где Евросоюз разместил свои корабли для борьбы с контрабандой людьми.

Генсек заявил, что лидеры НАТО дадут согласие на начало обучения и меры по наращиванию потенциала иракских вооруженных сил на территории Ирака, а также расширение программы альянса по обучению иракских офицеров в соседней Иордании.

После долгих лет снижения Брюссель ожидает повышения оборонных расходов европейских стран НАТО и Канады на 3% или $8млрд.