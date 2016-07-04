Сатка, Челябинская область, 4 июля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. В Сатке Челябинской области с 1 по 31 июля проходит фестиваль швейцарской культуры. Руководство области намерено установить связи со швейцарской стороной в сфере экономики, туризма, культуры, образования и науки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Швейцария

Фестиваль швейцарской культуры в Челябинской области — это совместный проект «Группы Магнезит» и фонда «Собрание». На открытии фестиваля в городе Сатке 1 июля присутствовали руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в России Пьер Хельг и президент «Группы Магнезит» Сергей Коростелёв. От имени главы Челябинской области Бориса Дубровского участники фестиваля заслушали приветствие его заместителя, который зафиксировал важность культурных связей с европейскими партнерами. «Нас сближает не только похожая природа. Сложились многолетние деловые и гуманитарные связи. Швейцария является важным внешнеторговым партнером Челябинской области. Мы одинаково ценим глубокие традиции европейской культуры. Любим и понимаем европейское кино. Знаем, насколько многогранно наше общее культурное пространство», — отметил Евгений Голицын.

На открытии фестиваля с приветственным словом выступил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России Пьер Хельг. «Посольство Швейцарии находится в Москве, но мы хорошо понимаем, что Россия — это не только Москва. Для нас очень важна работа с регионами, мы сотрудничаем не только с областными центрами, но и с малыми городами. И среди них особое место занимает Сатка. Именно с вашим городом связан первый опыт российско-швейцарского сотрудничества в сфере преобразования городской среды. Я говорю про проект «Катализаторы городских трансформаций», который, я надеюсь, будет реализован. Этот пилотный проект дал импульс развитию нашего сотрудничества. Результатом стал фестиваль швейцарской культуры, который мы открываем сегодня», — сообщил посол.

Фестиваль начался с Дней швейцарского кино из семи картин. В программе семейная мелодрама"Сэм», документальный фильм «Зимние странники», анимационный фильм «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне французской», комедия «Бубуль», документальные картины «Из жизни деревни Зуберг» и «Резунс», кинокартина «Горизонты».

Вторая часть фестиваля будет связана с современной молодежной культурой реализуемой в городской среде. В Сатку приедет группа «One truth», популярная команда по стрит-арту — изображению граффити на стенах в городской среде. Под руководством этой команды южноуральские школьники разрисуют стены городских объектов Сатки. В конце фестиваля «One truth» устроит мастер-класс по росписи аэрозольными баллонами.

Во время фестиваля пройдут круглые столы на тему российско-швейцарского сотрудничества в различных сферах, от экономики и науки, до туризма и образования.

Кроме «Группы Магнезит» и фонда «Собрание» в организации фестиваля швейцарской культуры на Южном Урале выступили Посольство Швейцарии в России, Швейцарский совет по культуре «Про Гельвеция», МГХПА им. С. Г. Строганова, министерство культуры Челябинской области, администрация Саткинского района и Государственный центр современного искусства.

Отметим, одним из участников, продвигающих фонд «Собрание», является Екатерина Гениева, руководитель благотворительного фонда «Институт толерантности», созданного при участии фонда Сороса — института «Открытое общество». Также фонд «Собрание» активно сотрудничает с Высшей школой экономики.