Черкесск, 4 июля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии попал в аварию автомобиль детского дома — интерната «Забота». На трассе Черкесск — Домбай в районе станицы Красногорская автомашина «Хендай» столкнулась с «Газелью», в котором находились работник дома-интерната и четыре воспитанника.

Детская игрушка

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в двигавшуюся впереди «Газель», которую от удара вынесло в кювет.

В автоаварии пострадал 12-летний ребенок. Как сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе МВД по КЧР, его госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 июля, в Оренбурге столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль «Черри». По предварительным данным, автомобиль врезался в автобус «ПАЗ», а тот — в столб ЛЭП. Пострадали девять пассажиров маршрутки, в том числе грудной ребенок. Одна из пассажирок получила серьезную травму: с компрессионным переломом позвоночника она доставлена в городскую клиническую больницу.