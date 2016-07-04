Екатеринбург, 4 июля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на Среднем Урале прошло в целом без серьёзных нарушений. С сотовыми телефонами попались четыре человека, причём трое из них выпускники прошлых лет. Об этом на пресс-конференции сообщил министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ДАрья Антонова ИА REGNUM Экзамен

По словам министра, нарушители правил были отстранены, а их результаты аннулированы. В 2016 году было много выпускников прошлых лет, которые являлись студентами вузов и сдавали экзамены повторно. Кроме того, сотовые телефоны были обнаружены у троих медицинских работников, которые по правилам проведения экзамена также должны были сдать предметы мобильной связи. И, несмотря на то, что во время экзаменов школьники не обращались в медпункты медики также привлечены к ответственности. Также по предварительным данным в текущем году в Свердловской области шесть 100-балльников по математике, четыре по информатике и по одному 100-балльнику по географии, истории и иностранному языку. По словам Юрия Биктуганова самым популярным предметом по выбору стало обществознание, а вот история попала в списки антилидеров, сообщает городской портал «Е1.RU».

Напомним, что с конца июня началась приёмная кампания в высшие учебные заведения Свердловской области. Абитуриентов ждут 28 вузов региона. Традиционно в высшие учебные заведения Среднего Урала приезжают поступать не только жители области, но и других регионов России и стран СНГ. В текущем году поступить в вузы Свердловской области смогут порядка 40 тысяч студентов, из них 15 тысяч попадут на бюджетные места.

Лидерами по числу бюджетных мест являются Уральский федеральный университет (УрФУ) и Уральский государственный педагогический университет (УГПУ). Так в УрФУ смогут поступить более семи тысяч бюджетников, а в УГПУ — 1311.