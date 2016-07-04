Симферополь, 4 июля, 2016, 18:20 — ИА Регнум. В правительстве Крыма в ближайшее время могут смениться министры ЖКХ, спорта и транспорта. Из них двое уже написали заявления по собственному желанию и им ищут замену, а отставка ещё одного министра под вопросом. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники в Совмине республики.

Edem Smailov Здание Совета министров Республики Крым

Заявление министра спорта Крыма Георгия Шестака глава республики Сергей Аксёнов подписал 22 апреля. «Мы договорились, что я буду сидеть в своем кресле пока не найдут нового человека. Правда, замену мне не могут найти вот уже третий месяц, — рассказал изданию министр спорта Георгий Шестак. — Мне не зазорно оставлять министерство. Я с коллегами сделал за два года все, что мог. И не оставлю свое дело, все доведу до конца».

По его словам, через две-три недели он станет советником главы Крыма и будет курировать министерство на новой должности.

Министр ЖКХ Крыма Александр Жданов также написал заявление по собственному желанию, объяснив, что «устал». «Два года я был министром ЖКХ, хватит уже, это очень сложная должность», — сказал Жданов.

Имя своего преемника министр, находящийся сейчас в отпуске, не назвал.

Источник «Комсомолки» в Минтрансе Крыма сообщил о готовящейся отставке министра транспорта Андрея Бессалова. Сам министр об этом говорить отказался. По словам источника, причина замены министра в совокупности накопившихся проблем: некачественный ремонт дорог, полгода простаивающие в автопарке Симферополя 110 лизинговых автобусов, сложности с транспортным сообщением на полуострове. При этом, глава Крыма Сергей Аксёнов уже предлагал эту должность нескольким кандидатам, но они отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года в отставку ушла заместитель председателя Совета министров Крыма Евгения Бавыкина, её место занял Виталий Нахлупин. В феврале 2016 года в отставку ушел министр сельского хозяйства республики Виталий Полищук, на его место назначен Андрей Григоренко, покинувший пост заместителя губернатора Тверской области после заведённого на него уголовного дела.