Москва, 4 июля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Официальная Москва знает о «временном характере» одностороннего решения Польши ограничить режим приграничного передвижения для жителей Калининградской области, однако хочет посмотреть, как это решение будет реализовываться на практике. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 4 июля.

Засов

«Российская сторона была поставлена в известность об этом одностороннем решении без предварительных консультаций. Кроме того, непонятна взаимосвязь обеспечения безопасности проводимых в Варшаве и Кракове мероприятий с реализацией соглашения, сфера действия которого распространяется исключительно на приграничные районы Поморского и Варминско-Мазурского воеводств. Заверение Варшавы о временном характере введенных ограничений принимаем к сведению, однако посмотрим, как это будет соблюдено на практике», — говорится в сообщении.

Исходя из принципа взаимности, российское внешнеполитическое ведомство приняло «ответные «зеркальные» меры в отношении польских граждан, намеревающихся посетить Калининградскую область»: «Они будут действовать до восстановления Варшавой прежнего порядка передвижения в соответствии с упомянутым соглашением».

Напомним, 30 июня польские власти уведомили о решении приостановить с 4 июля действие положений двустороннего межправительственного Соглашения о порядке местного приграничного передвижения (МПП) от 14 декабря 2011 года, предусматривающих возможность въезда жителей Калининградской области на территорию соседних районов Польши. Данные ограничения, как сообщается, вводятся по соображениям безопасности в связи с проведением варшавского саммита НАТО (8−9 июля) и Всемирных дней молодежи в Кракове (26−31 июля).

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