Мытищи, Московская область, 4 июля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Спасатели МЧС считают, что невеста, утонувшая в Подмосковье, погибла из-за того, что слишком далеко заплыла при плохом самочувствии. Об этом сегодня, 4 июля, пишут «Известия».

Обручальные кольца

Сегодня водолазы в течение часа обнаружили труп девушки на Пироговском водохранилище. Трагический инцидент произошел 2 июля. Молодожены отмечали свадьбу на берегу водохранилища. В какой-то момент подвыпившая кампания решила переплыть водохранилище от берега до берега. Невеста не смогла доплыть до суши — 32-летняя женщина ушла под воду за несколько метров до побережья.

Найти тело девушки удалось лишь сутки спустя при помощи спасателей. Они сообщили, что погибшая находилась в похмельном состоянии и во время заплыва почувствовала себя плохо. именно поэтому она и утонула.