Москва, 7 марта, 2012, 15:13 — ИА Регнум. О необходимости изменить выборное законодательство в России с тем, чтобы исключить "истеричные реакции" на сообщения в СМИ о нарушениях в ходе выборов заявил Координатор корпуса "За чистые выборы" Даниил Дугинов 7 марта в ходе круглого стола в Москве.

"Идет человек по улице, видит два автобуса стоят. Все, паника: это карусель. Когда говорят о подвозе избирателей, сразу же говорят о том, что это изначально что-то незаконное. Хочу напомнить, что у нас есть избирательное законодательство, которое позволяет организациям подвозить своих работников на места для голосования", - подчеркнул Дугинов.

"Что такое предприятие непрерывного цикла, которое дает право вот так подвозить, я думаю, в стране знает лишь 5-6 человек от силы", - отметил он.

"Если граждане, избиратели не понимают, что такое предприятие непрерывного цикла, давайте изменим наше выборное законодательство. Изменим так, чтобы все понимали", - предлагает эксперт.

Власть на сегодняшний день идет навстречу, отметил он. Самыми распространенными сообщениями на декабрьских выборах в Госдуму РФ были сообщения о вбросах, напомнил Дугинов. "Власть сделала все возможное, чтобы люди посмотрели, есть вброс или нет - поставила веб-камеры. Оказалось вброса нет", - сказал он. Он отметил, что пока ни одно сообщение о нарушениях на выборах в Госдуму "не вылилось в какое-то обвинительное заключение".

"А сегодня самые распространенные сообщения - это предприятия непрерывного цикла. Давайте изменим законодательство, чтобы не было таких истеричных реакций на сообщения в СМИ", - заключил Дугинов.