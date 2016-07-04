Белгород, 4 июля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В Белгороде в Единый день голосования 18 сентября 2016 года будут работать 178 избирательных участков: 106 в Западном округе и 72 — в Восточном. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, об этом на ежемесячном оперативном совещании в администрации города 4 июля рассказал заместитель главы администрации по внутренней и кадровой политике Игорь Лазарев.

Resizia Выборы

В общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного и дошкольного образования детей расположено 108 избирательных участков, в учреждениях профессионального образования — 28, во дворцах культуры и спорта — 16, управляющих компаниях и ТСЖ — три, еще 23 участка будут работать на базе других предприятий и организаций.

Участок №146 будет расположен в месте компактного проживания инвалидов по зрению на улице Курской, он оборудован специальными перилами и будет обеспечен специальным материалом и трафаретами для голосования инвалидов по зрению. 11 избирательных участков будут работать в местах временного пребывания избирателей: 10 — в медицинских организациях, один — в СИЗО.

«В течение августа будет проведена проверка помещений избирательных участков надзорными органами на предмет соответствия требованиям безопасности. Прошу Совет безопасности города организовать проработку вопросов, связанных с эвакуацией избирательных участков, документации, людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в помещениях избирательных участков, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений участковых избирательных комиссий, в день голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля. Прошу всех руководителей структурных подразделений организовать выполнение запланированных мероприятий и обеспечить необходимые условия для работы участковых избирательных комиссий и голосования горожан», — заявил Игорь Лазарев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к 28 июня со списками кандидатов в Госдуму от Белгородской области по региональным спискам и одномандатным округам определились все парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, часть — по партийным спискам. Предыдущие выборы состоялись в 2011 году. Явка избирателей по Белгородской области составила 75,5%. «Единая Россия» набрала 51,2% голосов, КПРФ — 22,4%, «Справедливая Россия» — 11,6%, ЛДПР — 9,6%.