Москва, 4 июля, 2016, 18:06 — ИА Регнум.



Ираклий Тоидзе. Родина-мать зовёт. 1941

ИА REGNUM в лице его генерального директора Юлии Крижанской и главного редактора, действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса Модеста Колерова направило редакционный запрос Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором говорится:

16 июня 2016 г. была открыта мемориальная доска в честь Карла Маннергейма в г. Санкт-Петербурге на здании Военного инженерно-технического университета (ВИТУ) по адресу: Захарьевская улица, 22.

Считаем, что увековечивание памяти союзника Гитлера в городе, пережившем фашистскую блокаду, в которой Маннергейм принимал непосредственное активное участие, напрямую оскорбляет память сотен тысяч жертв блокады Ленинграда и сотен тысяч погибших при обороне города. Установка доски вызывает большой общественный резонанс среди живущих блокадников и ветеранов, и десятков миллионов их верных наследников, считающих этот факт личным оскорблением и оскорблением памяти.

Полагаем, что установка мемориальных досок таким, как Маннергейм, — это плевок в нашу Конституцию. Согласно преамбуле Конституции РФ: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость… принимаем Конституцию Российской Федерации».

Если в Российской Федерации устанавливаются мемориальные доски таким, как Маннергейм, это значит, что народ НЕ чтит память предков, это значит, что предки НЕ передали нам ни любовь, ни уважение к Отечеству, ни веру в добро и, тем более, справедливость и, соответственно, НЕ принимает Конституцию.

Личность и деятельность Карла Маннергейма подробно изучены историками, и достоверно установлено, что все его полководческие заслуги связаны с военными действиями Финляндии против СССР в годы Второй мировой войны. И главным их содержанием является помощь войскам нацистской Германии в районе Ленинграда.

Опубликованные исторические документы и итоги детальных исследований авторитетных российских и финских историков неопровержимо доказывают, что в истории Ленинграда — Санкт-Петербурга К.Г. Маннергейм:

(1) лично является соучастником и соавтором планирования и реализации блокады Ленинграда, приведшей к сотням тысяч жертв среди гражданского населения;

(2) лично является автором и руководителем военных действий, нацеленных на уничтожение «Дороги жизни», снабжавшей блокадный Ленинград.

Маннергейм как главнокомандующий финской армией еще до начала войны принимал участие в разработке плана по совместному германо-финскому наступлению на Ленинград. Целью наступления финнов был именно Ленинград, а не старая советско-финская граница. См. об этом исследования: А. Руси (Lehdistosensuuri jatkosodassa. Kokemaki, 1982), П. Талвела (Sodlaan elama. Muistelmat. Osa l. Jyvaskyla, 1976), О. Юссила, С. Хентиля, Ю. Невакиви (Политическая история Финляндии. 1809−2009. М., 2010), А.Р.Дзенискевича (Блокада и политика: Оборона Ленинграда в политической конъюнктуре. СПб., 1998; О блокаде Ленинграда в России и за рубежом. СПб., 2005), Н.И.Барышникова (Блокада Ленинграда и Финляндия 1941 — 1944. Хельсинки, 2002; Финские историки о политических аспектах битвы за Ленинград // Нестор. №8. СПб. 2005; Судьба Ленинграда на карте финляндского руководства (1941−1942 гг.) // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. СПб., 2007), Э.П. Лайдинена и С.Г. Веригина (Н.И.Барышников, Э.П. Лайдинен. Из истории советско-финских отношений: Избранное. СПб., 2013) и других;

Финские войска под руководством Маннергейма держали северное полукольцо блокады Ленинграда. В начале сентября 1941 года финские войска везде перешли линию старой границы на Карельском перешейке и продвинулись дальше на глубину до 20 км. Финские войска остановились на линии Карельского укрепрайона. Однако расстояние от финских войск до городских окраин Ленинграда составляло не менее 19 км, что не позволяло финским войскам использовать артиллерию, стоявшую на их вооружении, для обстрела Ленинграда. См. документальное указание на линию фронта: Полевое Управление Ленинградского фронта. Карта обстановки на фронте 23-й Армии к исходу 11 сентября 1941. — Архив Министерства обороны РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 33.

Финские войска под личным командованием Маннергейма предприняли попытку организации второго кольца блокады Ленинграда — вокруг Ладожского озера. Цель — перерезать коммуникации осажденного города по Ладожскому озеру и перекрыть поставки по Беломорско-Балтийскому и Волго-Балтийскому каналам. Финские войска были остановлены только в результате героического сопротивления Красной Армии на рубеже реки Свирь. Попытка замкнуть второе кольцо блокады не увенчалась успехом, но важнейшие коммуникации, по которым была возможна доставка продовольствия в блокированный Ленинград (Волго-Балт и Беломорско-Балтийский канал), были перекрыты финской армией. См. об этом: Маннергейм, Карл Густав. Мемуары. М.: Вагриус, 1999; А. Исаев, В. Иной 1941. От границы до Ленинграда. М.: Яуза, Эксмо, 2011; Барышников Н. И., Барышников В. Н., Фёдоров В. Г. Финляндия во второй мировой войне. — Л.: Лениздат, 1989.

Под личным руководством Маннергейма в 1942 году на Ладожском озере была сформирована объединенная немецко-финская флотилия. В «Общей инструкции для деятельности Ладожского отряда флота на время навигации 1942 г.», подписанной 22 января 1942 г. Маннергеймом, говорилось: «Следует особенно обратить внимание на наступательные действия против коммуникаций противника, проходящих в южной части Ладожского озера». См.: Центральный Военно-Морской Архив. Ф. 2. Оп. 028571. Д. 2. Таким образом, Маннергейм лично отдавал приказ флотилии атаковать ленинградскую «Дорогу жизни».

Ситуация, аналогичная установке доски Маннергейму, широко известна. Барельеф и памятная доска атаману Науменко были установлены в станице Петровской Славянского района Краснодарского края. На доске было указано, что атаман является «талантливым военачальником, военным историком, атаманом Кубанского казачьего войска в эмиграции».

Стоит отдать должное прокуратуре, которая заявила административный иск к муниципальным властям Славянского района Краснодарского края о демонтаже барельефа и доски пособнику нацистов и выиграла дело, доказав, что, находясь в эмиграции, генерал Науменко сотрудничал с нацистами (сведения с сайта Генеральной прокуратуры РФ).

Полагаем, что в случае с Маннергеймом будет абсолютно законным и справедливым выступить с аналогичным административным иском в интересах неограниченного круга лиц.

Учитывая вышеизложенное, а также колоссальное возмущение общественности по поводу увековечивания памяти пособника фашиста К. Маннергейма в г. Санкт-Петербурге, просим Вас дать указание провести прокурорскую проверку, дать правовую оценку установленным в ходе нее фактам и принять меры по охране памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость.