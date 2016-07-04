Воронеж, 4 июля, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Воронежская область получила субсидии из федерального бюджета на создание инфраструктуры индустриального парка «Масловский». Деньги поступили в регион 30 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономического развития Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

О том, что регион получит субсидии, стало известно еще в конце февраля, по итогам участия Воронежской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27.02.2016 проект Воронежской области «Индустриальный парк «Масловский» вошел в перечень проектов по созданию индустриальных парков и технопарков, поддерживаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с данным документом, Воронежской области из федерального бюджета планировалось выделить на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриального парка «Масловский» 194,55 млн рублей.

Соглашение о реализации проекта по созданию индустриального парка «Масловский» между министерством промышленности и торговли Российской Федерации и департаментом экономического развития Воронежской области было подписано 23 июня. Согласно данному документу, субсидии будут предоставляться бюджету Воронежской области в течение 12 кварталов, начиная со второго квартала 2016 года.

Субсидии за первый квартал 2016 года региону были перечислены 30 июня.

Индустриальный парк «Масловский» создан на границе Воронежа и территории Новоусманского муниципального района постановлением губернатора от 6 апреля 2010 года. Занимает территорию 598 га, с перспективой расширения до 2300 га. Специализацией индустриального парка является машиностроение и металлообработка. Среди резидентов парка — ООО «Армакс групп», ООО «Сименс Трансформаторы», ООО «Воронежсельмаш», Национальная электротехническая компания Морозова, мебельный холдинг «Ангстрем», ООО УСК «Спецстальтехмонтаж».

Отметим, что осенью 2015 года власти Воронежской области заявляли о планах по созданию на базе парка «Масловский» особой экономической зоны, в апреле эти планы подтвердил на встрече с руководителями СМИ губернатор Алексей Гордеев. Однако в июне 9 июня стало известно о поручении президента закрыть 10 неэффективных экономических зон и приостановить создание новых — до разработки единых подходов к ОЭЗ и территориям опережающего развития. В правительстве Воронежской области ИА REGNUM тогда заявили, что готовы работать над созданием особой экономической зоны в соответствии с новыми правовыми нормами.