Берлин, 4 июля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Бэрли резко раскритиковала отступление ведущих сторонников выхода Великобритании из ЕС, передает Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Brexit показал, что происходит, когда Европа оказывается в руках учеников чародея, которые безответственно вокруг играют с огнем», — заявила Бэрли, являющаяся британкой по отцу.

После референдума 23 июня о выходе Великобритании из ЕС главный вдохновитель кампании Brexit и бывший мэр Лондона Борис Джонсон отказался стать преемником Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра. Сегодня, 4 июля неожиданно о своей отставке с должности председателя антиевропейской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) заявил Найджел Фарадж.