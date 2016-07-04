Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Кинофестиваль «Питер, я люблю тебя» откроется на площадке Петропавловской крепости 23 июля. На большом экране под открытым небом любимые романтические фильмы все желающие смогут посмотреть бесплатно. Традиционно одну из картин для показа зрители выбирали сами путем «народного голосования» в социальных сетях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы смотра, голосование завершилось сегодня, победил романтический фильм «Прогулка» Алексея Учителя.

ИА REGNUM Любимому городу

«Самая главная особенность нашего фестиваля в том, что зрители сами выбирают программу. В интернете мы запускаем опрос, и все желающие голосуют за понравившийся фильм. Сегодня мы закрыли голосование, в нём участвовало более десяти тысяч человек, это рекорд», — рассказывает организатор фестиваля Елена Макарова.

ИА REGNUM Для всех

«Прогулка» — третий фильм, созданный режиссером Алексеем Учителем в сотрудничестве со сценаристом Авдотьей Смирновой. Картина вышла на экраны в 2003 году и сразу произвела сильное впечатление на зрителей и большинство критиков. По сюжету девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Город в фильме не просто фон и не только место действия, но и полноценный персонаж. Он живет вместе с главными героями и подыгрывает им, откликается на настроение, отражает душевное состояние.

В 2003 году фильм участвовал в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля, а в 2004 году исполнительница главной роли Ирина Пегова получила Золотого орла за лучшую женскую роль.

ИА REGNUM Зрители

«Фестиваль «Питер, я люблю тебя» проходит в нашем городе уже третий год. Хотелось сделать что-то приятное, связанное с Петербургом. Мы часто путешествуем по Европе, и в разных городах есть множество символов любви, типа I amsterdam и многих других… Поэтому нам захотелось сделать признание в любви Питеру. И так как мы уже 6 лет показывает кино на крышах, пришла идея именно кинофестиваля», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM Елена Макарова.

Главная цель смотра — создать приятную атмосферу и романтическое настроение у зрителей. Фестиваль планировалось сделать бесплатным, но первые два года возможностей для этого не было. В 2016 году проект поддержал Комитет по культуре, в результате чего показать фильмы удастся прямо в Петропавловской крепости.

ИА REGNUM Летний фестиваль

В рамках фестиваля запланирована насыщенная культурная программа, куда войдут выступления известных петербургских музыкантов, спорт, игры, а также кинопоказы другого российского фестиваля «Уличное кино».

«Мы представим зрителям короткометражную программу фестиваля «Уличное кино» — это наши друзья, которые в этом году объедут множество российских городов и других стран мира с лучшими российскими короткометражками. Ещё мы покажем одну из новелл нового российского фильма «Петербург. Только по любви», который выйдет в прокат только осенью», — комментирует Елена Макарова.

Фестиваль «Питер, я люблю тебя» проводится в городе на Неве уже в третий раз. В прошлом году кинотеатр под открытым небом посетило около трех тысяч человек. Тогда фестиваль стал крупнейшим кинопоказом на свежем воздухе в истории культурной столицы. Организуют проект открытый кинотеатр Roof Cinema, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, МОО «Живой Питер» и МРОО Национальный центр социальной помощи.