Москва, 4 июля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Сложившаяся ситуация на московском рынке недвижимости является неустойчивой, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко. По его словам, кроме макроэкономических и геополитических факторов, влияющих на ситуацию в столице, появился новый фактор — выход Британии из ЕС, который может обернуться «новой лихорадкой всех финансовых рынков с отголосками и на рынке недвижимости».

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние Brexit

«Пока можно констатировать наличие хрупкого равновесия и замедление темпов снижения цен на московское жилье, но все прежние внешние угрозы продолжают сохраняться», — сообщил Репченко.

Эксперт пояснил, что повышается вероятность наступления очередной стагнации рынка недвижимости. По итогам первого полугодия 2016 года активизация спроса напрямую зависела от колебания валюты и продления сроков льготной ипотеки. При этом, всплеск покупательской активности не прибавил стоимости столичному «квадрату». «За I полугодие 2016 года в рублях недвижимость в Москве в среднем подешевела на 3%. Если на конец 2015 года средняя стоимость столичного жилья составляла чуть более 178 тысяч рублей за метр, то к середине 2016 года — чуть менее 173 тысяч. В долларовом выражении цена московского метра почти не изменилась, прибавив всего 1%. Таким образом, за I полугодие в среднем рынок не показал существенной динамики по ценам ни вверх, ни вниз, однако довольно интересные движения наблюдались внутри сегментов», — пояснил он.

Интересы покупателей жилья в столице были направлены на дорогие или дешевые квартиры. Те, кого интересовал средний вариант, — почти не появлялись на рынке, сообщил Репченко. Данная тенденция позволила реализовать предложения в центре Москвы, а также престижных округов, таких как Западный и Юго-Западный. Меньше всего продаж зафиксировано на севере, северо-западе, северо-востоке и юге столицы.

Что касается аренды жилья в городе, то изменилась традиционная система ценообразования, сообщили корреспонденту в пресс-службе ИНКОМ-Недвижимость. Согласно рейтингу основных параметров, влияющих на выбор на первый план вышла безопасность проживания, состояние и месторасположение жилья.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам экспертов, на рынке недвижимости Москвы в скором времени произойдет перераспределение спроса в сторону «вторички». «Ситуация, когда вторичный сегмент догоняет и побеждает новостройки ценой, складывается впервые и является следствием текущего экономического кризиса, имеющего затяжные негативные последствия в целом для рынка жилья», — заявил директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.