Тирасполь, 4 июля, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Приднестровье отметили 21-ую годовщину образования Оперативной группы российских войск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, на праздновании этой даты в гарнизонном офицерском клубе ОГРВ присутствовало высшее руководство республики.

president.gospmr.ru На празднование 21 годовщины образовния ОГРВ в ПМР

В своем выступлении президент ПМР Евгений Шевчук заявил, что российские военные «охраняют самое дорогое для приднестровцев, — мир на приднестровской земле». «Хочу поблагодарить командование, всех офицеров, солдат за высокоэффективную миротворческую операцию. Приднестровье, пережившее ужасы войны, чтит память погибших и уважает всех военнослужащих, которые оберегают мир в Приднестровье. Во многом это заслуга именно Оперативной группы российских войск», — отметил он.

Председатель правительства ПМР Павел Прокудин, обращаясь к военнослужащим ОГРВ, заявил: «Вы действительно являетесь наследниками славы Александра Невского, Петра Багратиона, Михаила Кутузова, Александра Суворова, Георгия Жукова, героев афганской войны — список можно долго продолжать. Мир, сохраняющийся больше двух десятилетий на берегах Днестра, говорит о том, что вы достойно продолжаете славу русского оружия».

В свою очередь, начальник ОГРВ в Приднестровье, полковник Дмитрий Зеленков подчеркнул успешность реализации миротворческой операции на берегах Днестра. «Это самая удачная миротворческая операция за всю историю войн и боестолкновений. Военнослужащие Оперативной группы войск с честью и достоинством выполняют свой воинский долг. ОГРВ укомплектовано профессиональными военнослужащими, что позволяет сохранить мир на этой благодатной приднестровской земле», — сказал он.

В рамках торжественного мероприятия глава государства Евгений Шевчук отметил, что «русский солдат находится здесь несколько веков», и передал Дмитрию Зеленкову памятный подарок — картину с изображением великого русского полководца Александра Суворова.

Оперативная группа российских войск была создана 1 июля 1995 года в результате преобразования 14-ой гвардейской общевойсковой армии. Военнослужащие ОГРВ и российского миротворческого контингента находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья.