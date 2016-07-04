Владикавказ, 4 июля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В Северной Осетии осуждены на десять с половиной лет граждане Таджикистана Джамиля Ятимова и Махмадмусо Бобобеков, активные члены организованной преступной группы. Как передает 4 июля корреспондент ИА REGNUM, осужденные поставляли героин в город Владикавказ.

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В ходе судебного заседания установлено, что летом 2015 года Ятимова и Бобобеков вступили в организованную преступную группу с целью совершения преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков. Злоумышленники продавали героин бесконтактным способом путем осуществления «закладок» в различных местах Владикавказа. Наркобизнес был организован с соблюдением мер конспирации, использованием паролей, условных фраз, а оплата осуществлялась через электронную платежную систему. Преступная карьера Ятимовой и Бобобекова была недолгой, спустя месяц деятельность ОПГ была раскрыта и пресечена сотрудниками УФСКН по РСО-Алания. В ходе обыска в квартире сообщников было обнаружено и изъято более 264 грамм героина.

Как рассказали в прокуратуре РСО-Алания, суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил Ятимову и Бобобекова к наказанию в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание Ятимовой предстоит в исправительной колонии общего режима, а ее приятелю в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении руководителя ОПГ выделено в отдельное производство.

Напомним, что правоохранительными органами республики ранее в торговле наркотиками были изобличены и предстали перед судом граждане Таджикистана. По данным МВД по РСО-Алания, с начала года в Северной Осетии было изъято четыре килограмма героина.