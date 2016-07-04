Белгород, 4 июля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В Белгороде организуют импортозамещающее производство коробок для упаковки куриных яиц. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, речь об этом проекте шла на заседании отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов при первом заместителе главы администрации города по экономике Андрее Изварине.

pixabay.com Упаковка для яиц

По словам главного специалиста отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономического развития и инвестиций Надежды Фальковой, сейчас птицефабрики в России испытывают дефицит в розничной упаковке для куриных яиц, которая должна соответствовать определенным стандартам качества.

«В настоящее время российский рынок пищевых коробок является импортозависимым. Более 70% объема потребления высококачественной упаковки поставляется из‑за рубежа. В связи с этим в администрации города Белгорода открыт проект «Организация производства коробки под 10 яиц с крышкой из литой бумажной массы» на базе предприятия ООО «Экопак»», — сообщила Фалькова. По ее словам, реализация проекта предусматривает создание новых рабочих мест, где средняя заработная плата будет составлять не менее 20 тысяч рублей.

Производить упаковку будут из переработанной макулатуры. Мэрия уже выступила с ходатайством о поддержке производства Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства.