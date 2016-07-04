Ростов-на-Дону, 4 июля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Непогода, которая накрыла Ростовскую область в текущем году, сказалась на будущем урожае. Донской губернатор Василий Голубев подтвердил, что хлеба пострадали от стихии. «К сожалению, прошедшие ливни подпортили картину. Специалисты говорят, что почти на 200 тыс. га хлеба полегли», — написал глава региона в своем микроблоге Twitter, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Тракторы

«В уборку на Дону включились уже 38 из 43 районов. Всего надо убрать в этом году 3 млн 254 тыс. га. Урожайность пока хорошая — 37,5 ц/га. Год назад была 28,9 ц/га. Сейчас главное — быстро и без потерь все убрать, чтобы Ростовская область получила хороший урожай в очередной раз», — отметил Голубев.

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Отметим, что на прошлой неделе хозяйствами южной, приазовской, центральной орошаемой и восточной зон уже было убрано более 60 тыс. га ранних зерновых, валовой сбор составил почти 230 тыс. тонн. По-прежнему в лидерах — Песчанокопский и Сальский районы. Вместе с жатвой земледельцы подготавливают почву под посев озимых культур под урожай 2017 года.

Напомним, в Ростовстате ранее отмечали, что, гибель озимых отмечена как «незначительная» — не пережили морозов 22,2 тыс. га будущего урожая. Влияние на количество полевых выходов оказали и ливневые дожди.

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