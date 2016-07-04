Рим, 4 июля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци говорит, что Европейская комиссия не должна санкционировать Испанию и Португалию из-за их чрезмерного дефицита бюджета, передает Reuters. Рим опасается, что страны Средиземноморья могут последовать примеру Великобритании. На референдуме 23 июня большинство британцев проголосовали за выход из Евросоюза.

pixabay.com Нет единства в Евросоюзе

Выступая на заседании своей левоцентристской Демократической партии (PD), Ренци отметил, что и Испания и Португалия понесли большие потери в своих бюджетах, и было бы ошибкой продолжать «бездушную» политику жесткой экономии.

Напомним, по Маастрихтскому договору годовой дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3 процентов от ВВП, а государственный долг необходимо сохранить на уровне ниже 60% ВВП.