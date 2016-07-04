Премьер Италии: «Было бы ошибкой санкционировать Испанию и Португалию»
Рим, 4 июля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци говорит, что Европейская комиссия не должна санкционировать Испанию и Португалию из-за их чрезмерного дефицита бюджета, передает Reuters. Рим опасается, что страны Средиземноморья могут последовать примеру Великобритании. На референдуме 23 июня большинство британцев проголосовали за выход из Евросоюза.
Выступая на заседании своей левоцентристской Демократической партии (PD), Ренци отметил, что и Испания и Португалия понесли большие потери в своих бюджетах, и было бы ошибкой продолжать «бездушную» политику жесткой экономии.
Напомним, по Маастрихтскому договору годовой дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3 процентов от ВВП, а государственный долг необходимо сохранить на уровне ниже 60% ВВП.