Белград, 4 июля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Открытие новой главы переговорного досье по присоединению Сербии к Европейскому союзу обсудят в Брюсселе во вторник, 5 июля, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

«Рабочая группа на заседании во вторник вновь рассмотрит вопрос о возможности достижения консенсуса всех 28 государств-членов в рамках выработки проекта единой европейской позиции на переговорах по главе 23», — сообщает агентство.

На минувшей неделе Евросоюз открыл новые главы в переговорах с Черногорией и Турцией, однако ожидаемого Сербией открытия глав 23 и 24, которые касаются верховенства закона, правосудия и основных прав человека, а также вопросов безопасности, не произошло.

Как заявили в Брюсселе, обсуждать вопрос с Сербией отказались представители Великобритании из-за «технических проблем», связанных с референдумом о выходе Соединённого Королевства из состава Евросоюза. На этот раз, согласно заявлениям из Лондона, британская сторона готова дать своё согласие на открытие главы 23 для Сербии.

По информации агентства «Танюг», в настоящее время также ведутся интенсивные переговоры с Хорватией, которая уже в течение трёх месяцев блокирует переговоры с Сербией, требуя выполнения Белградом ряда условий. В частности, Загреб добивается от Белграда гарантий представительства хорватского меньшинства в парламенте Сербии, полного сотрудничества с Гаагским трибуналом, а также отмены юрисдикции сербского суда в преследовании военных преступлений по всей бывшей Югославии.

Следует отметить, что ранее источники РТС в Европейской комиссии констатировали, что ни одно из выдвигаемых Хорватией требований не имеет прямой связи с содержанием главы 23, и что, «безусловно, было бы не правильно блокировать Сербию в самом начале переговоров, которые ещё только должны привести к результатам в области верховенства закона».

Кроме этого, в Еврокомиссии отмечали, что одиннадцать государств-членов ЕС также имеют законы об универсальной юрисдикции своих судов в отношении военных преступлений, поэтому нет никаких оснований требовать отмены соответствующего закона от Сербии.

Вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 30 июня назвал «позорным и унизительным» решение Брюсселя не открывать новые главы в переговорах с Белградом. По его мнению, речь идёт об «открытом политическом давлении» на Сербию с целью заставить её «отступить от политики защиты своих государственных интересов». Премьер-министр Александр Вучич заявил, что Сербия выполнила все обязательства на текущем этапе переговоров, и пообещал затребовать объяснения от руководителей стран ЕС на саммите в Париже 4 июня.

Как передавало ИА REGNUM, руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями Сербии в декабре минувшего года. Консультации Белграда с Брюсселем были начаты с главы 32, касающейся вопросов финансового контроля, а также последней, 35-й главы, озаглавленной как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование отношений с Косово.

Тогда же Александр Вучич заявил, что Белград рассчитывает полностью завершить свою работу по евроинтеграции до 2019 года, после чего останется дожидаться принятия окончательного решения ЕС о предоставлении Сербии полноправного членства.

Напомним, статус кандидата в члены ЕС Сербия получила в марте 2012 года. В рамках переговоров о присоединении республики к союзу должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза.