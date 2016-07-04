Липецк, 4 июля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. В процессе хозяйственной деятельности ООО «Липецкптица» оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе межрайонной природоохранной прокуратуры, такой вывод сделали специалисты ведомства после проверки исполнения требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, проведенной совместно с Росприроднадзором.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Вопреки требованиям природоохранного законодательства администрация предприятия не разработала проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а образующиеся отходы производственной деятельности вывозятся на земли сельскохозяйственного назначения.

В связи с выявленными нарушениями экологического законодательства прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления», которое направлено для рассмотрения по существу в управление Росприроднадзора по Липецкой области.

Предприятию грозит штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей. В суд направлено исковое заявление, в котором руководство предприятия требуют разработать и согласовать с надзорным органом проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.