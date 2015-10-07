Кишинёв, 4 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Председатель парламентской фракции Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) Инна Шупак и депутат молдавского парламента от Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Вадим Пистринчук зарегистрировали в законодательном органе совместную инициативу о декларации парламента РМ по принятию отчета Международной комиссии по изучению Холокоста под руководством Эли Визеля, в котором описываются ужасы Холокоста на территории нынешней Молдавии в 1937—1940 гг. и 1941−1944 гг, когда данная территория находилась под румынской оккупацией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПКРМ, данная инициатива направлена на недопущение фальсификации трагических событий и замалчивания Холокоста, имевшего место на территории Молдавии.

Bundesarchiv Кишинёвское гетто. Август 1941

Шупак и Пистринчук призвали коллег из других фракций подписать инициативу и поддержать ее. «Данная декларация парламента РМ призвана воздать должное жертвам и пострадавшим от Холокоста, и осудить систематическое преследование и истребление евреев нацистами и коллаборационистами в 1937—1944 гг. на нынешней территории Республики Молдова», — говорится в проекте документа.

Там уточняется, что факты репрессии и коллективные преступления в отношении людей по принципу этнического происхождения в Молдавии в 30−40-е годы прошлого века подтверждены исследованиями Международной комиссии под председательством Эли Визеля, созданной в 2003 в Румынии. «В 2004 году комиссия представила свой итоговый доклад, охвативший обширные исследования документов, которые описывают ужас Холокоста на нынешней территории Республики Молдова», — отмечают авторы инициативы.

Согласно докладу, в результате погромов, массовых депортаций, создания концентрационных центров и истребления только в 1941 году в Бессарабии и Буковине были убиты 45−60 тыс. евреев, еще около 105−120 тыс. евреев погибли в результате высылки в Приднестровье. А примерно из 25 тыс. цыган, депортированных в Приднестровье, 11 тыс. погибли.

«К сожалению, даже сегодня есть люди и организации, которые отрицают или игнорируют величину этих нацистских преступлений против человечности, и тот факт, что они произошли на нынешней территории Республики Молдова. Осуждение действий антисемитизма, ксенофобии, преследования и уничтожения евреев является гарантией того, что подобные трагические события против человечества не произойдут больше в нашем обществе», — подводят итог авторы инициативы.

ИА REGNUM напоминает, что B 1941−1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов Германии (267.727 человек). На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 гг. румынскими фашистами было уничтожено по разным данным от 380.000 до 600.000 евреев. Геноциду и депортациям подверглись евреи и цыгане и на территории самой Румынию. В частности, только в ходе Ясского погрома в июне-июле 1941 года по приказу Иона Антонеску румынскими солдатами были убиты от 13 до 15 тыс. евреев.

До 2004 года Румыния не признавала своего участия в Холокосте, возлагаю всю вину за геноцид на нацистскую Германию. В 2004 году под давлением международных еврейских организаций Румыния официально, устами тогдашнего президента Иона Илиеску, признала свою ответственность за геноцид евреев и цыган как на территории самой Румынии, так и на оккупированных территориях в ходе Второй мировой войны. Данный шаг последовал после того, как исследование, осуществленное в 2003 году международной комиссией во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем, подтвердило, что с 1940 по 1944 годы жертвами румынских пособников Гитлера стали около 400 тысяч евреев, большинство из которых проживало на оккупированных румынскими войсками территориях Украины и Молдавии.

Впоследствии, в Румынии также был принят закон, в соответствии с которым, отрицание Холокоста является уголовно наказуемым преступлением, однако на практике данный закон пока не применялся. В то же время в Молдавии вопреки общеевропейской практике отсутствует законодательно закрепленная ответственность за отрицание Холокоста, чем пользуются многие «либеральные» историки и политики, оправдывающие действия румынского фашистского режима Иона Антонеску.