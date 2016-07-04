Грозный, 4 июля, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Чечне накануне, 3 июля, завершился срок выдвижения кандидатур на должность главы республики. Четвертым кандидатом, подавшим заявление на участие в выборах главы, стал представитель КПРФ Гаирсолт Батаев.

adminchr.ru Дом Правительства Чеченской Республики

Как сообщили ИА REGNUM в республиканской избирательной комиссии, Батаев является председателем Общественной палаты Чеченской Республики. Его выдвижение инициировала региональная партийная ячейка «коммунистов» на общем собрании, состоявшемся 2 июля.

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Кадыров о своем участии в выборах главы: «Как скажет командир»

Напомним, ранее на должность главы Чеченской Республики были выдвинуты три кандидата: Рамзан Кадыров от «Единой России», уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЧР Идрис Усманов от Партии роста и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Султан Денильханов.

В соответствии с законом Чечни о выборах, каждый кандидат, с учетом общего числа замещаемых депутатских мандатов, определенных уставами муниципальных образований, должен собрать в свою поддержку 184 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Чеченской Республики, из которых 22 — подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и двух городских округов — Грозного и Аргуна

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Претенденты на пост главы Чечни определятся до 4 июля

Напомним, в единый день голосования 18 сентября 2016 года в Чечне должны пройти выборы главы региона. Полномочия Рамзана Кадырова на этом посту истекли в марте текущего года. Указом президента РФ Владимира Путина Кадыров назначен временно исполнять обязанности главы республики до выборов нового главы субъекта. Отметим, Чечня — единственный регион в СКФО, в котором выборы руководителя республики проводятся прямым голосованием.