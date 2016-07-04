Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в связи с ремонтом эскалатора по рабочим дням с 7:30 до 10:00 вход на станцию «Пионерская» будет ограничен, с 17:10 до 19:10 — полностью закрыт для пассажиров. Такой режим будет действовать две недели — до 16 августа. Об этом сегодня, 4 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Alex “Florstein” Fedorov Станция «Пионерская»

Режим работы станции метро «Пионерская» изменится с 4 июля. В связи с капитальным ремонтом эскалатора до 16 августа по рабочим дням с 7:30 до 10:00 часов вход на станцию ограничен, с 17:10 до 19:10 часов вход на станцию закрыт.

«Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок», — отметили в пресс-службе городской подземки.

Станция «Пионерская» расположена на севере Московско-Петроградской линии между станциями «Чёрная речка» и «Удельная».