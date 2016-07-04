Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Работа городского метрополитена и движение наземного транспорта в Санкт-Петербурге будут скорректированы в связи с проведением 5 июля мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам. С 6:30 будет перекрыто движение по Кронверкскому проспекту на участке между улицей Куйбышева и Каменноостровским проспектом, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 июля, в пресс-службе комитета по транспортной инфраструктуре Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздник

Также автомобилисты не смогут проехать в Крестьянский и Конный переулки.

Кроме того, в связи с проведением праздничной молитвы в Соборной мечети станция метро «Горьковская» с 8:00 до 9:00 будет работать только на выход, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Напомним, молитвы в день мусульманского праздника разговения Ураза-байрам традиционно проводятся в Петербурге в Соборной мечети, Квартальной мечети Приморского района и молельной комнате на Софийской улице.

Ураза-Байрам — один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей, родственников и друзей. В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.