Ставрополь, 4 июля, 2016, 17:14 — ИА Регнум.



publicdomainpictures.net Коррупция

Директор Южно-Русского Научно-Образовательного центра в Ставропольском крае попал под уголовную статью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Он подозревается в коммерческом подкупе. Следствие полагает, что приняв руководство Южно-Русским многопрофильным техникумом, он выдал за 50 тысяч рублей мужчине диплом о прохождение им курса профессиональной подготовки по программе «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в этом учебном заведении.

При этом, мужчина по факту не учился в техникуме и специальности не приобрел.

Сейчас расследование дела продолжается.

Напомним, образовательная сфера Ставрополья считается одной из самых коррумпированных сфер в регионе по итогам 2015 года. Так, в регионе расследуется целый ряд коррупционных дел в этой сфере.

Во взяточничестве подозреваются доцент кафедры гигиены Ставропольского государственного медицинского университета, доцент кафедры физической культуры института образования и социальных наук Северо-Кавказского Федерального университета, и.о. заведующей и преподаватель кафедры русского языка и литературы филиала Ставропольского пединститута. Проректор Ставропольской государственной медицинской академии находится под следствием по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Наиболее громкий из коррупционных скандалов в сфере образования региона — обвинение во взяточничестве экс-министра образования региона Василия Лямина.