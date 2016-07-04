Москва, 4 июля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил надежду, что Финляндия не поддастся искушению присоединиться в антироссийской политике Запада, а также вступлению в военный блок НАТО. Слова Лаврова передает сегодня, 4 июля, телеканал RT.

Кукрыниксы. НАТО

Лаврова попросили прокомментировать вопрос о возможности вступлении Финляндии в военный блок НАТО.

«Мы считаем, что наши отношения с Финляндией оптимально развиваются сегодня, и рассчитываем, что наши финские соседи не будут поддаваться искушению присоединиться к антироссийским действиям», — ответил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров отметил, что приближение Североатлантического альянса, который называет Россию своим противником, к российским рубежам вынудит Москву реагировать.

Напомним, недавно прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинстё. На встрече российский лидер намекнул, что Финляндии лучше оставаться нейтральной страной, а то НАТО будет воевать с Россией «до последнего финского солдата».